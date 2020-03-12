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Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rudy Gobert tüm NBA'i derinden sarstı. Birkaç gün önce katıldığı basın toplantısında hastalıkla dalga geçen Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada büyük bir eleştiriler yapılmasına neden oldu. Gobert, NBA'de hastalığa yakalanan ilk isim oldu.

12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:45

NBA'den yapılan açıklamada Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tüm maçların ikinci bir bildirime kadar askıya alındığı bildirildi. Test sonucu Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder maçı başlamak üzereyken açıklandı. Karşılaşma iptal edildi ve NBA daha sonrasında normal sezon maçlarının askıya alındığını duyurdu.

BASIN TOPLANTISINDA Tİ'YE ALDI

Rudy Gobert pazartesi günü yapılan basın toplantısının sonunda koronavirüsü ti'ye almak için basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunmuştu. Bu olayın üzerinden 3 gün geçmeden Gobert'te koronavirüs testinin pozitif çıkması spor dünyasının gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİ

Gobert sosyal medyada hem hastalığı ciddiye almadığı hem de kayıt cihazlarına dokunarak cihazların sahiplerini riske attığı için ağır sözlerle eleştirildi.

İşte Gobert hakkında sosyal medyada yazılan yorumlardan bazıları;

Gobert koronavirüs tedbirleriyle dalga geçmek için tüm mikrofonlara dokundu. Bugün testi poizitif çıktı. Merak ediyorum mikrofonlarla virüsü yaydı mı? Sorumsuz aptal.

Asıl soru şu: NBA'in içinde kaç çalışan, gazeteci o mkikrofonlara dokunduktan sonra korona kaptı?

Şimdi çok kötü hissediyor olmalı. Eminim o mikrofonlar başkalarının hastalığı kapmasına neden oldu. Çok cahilce bir davranış.

Eğer Gobert kendi aptallığı yüzünden NBA ve hayranlarını koronaya maruz bıraktıysa Lig'den atılmalı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Etiketler : Oklahoma City Thunder, Rudy Gobert, Utah Jazz, Spor

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