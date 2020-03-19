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Koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur tutuklandı

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur tutuklandı.

19.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:23
Adana 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur tutuklandı.
Çukurova Kaymakamlığınca, önceki gün koronavirüsle ilgili "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere asılsız mesaj gönderdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan memur A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
A.T, emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Valilikten konuyla ilgili 17 Mart'ta yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtilmişti.
Mesajı gönderdiği belirlenen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T'nin açığa alındığı bildirilmişti. Koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur tutuklandı

Kaynak: AA

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Koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur tutuklandı
Etiketler : Çukurova, Polis, Adana, Memur, Güncel

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