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KORONAVİRÜSLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 55 SOSYAL MEDYA HESABINA SORUŞTURMA

SOSYAL medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

18.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:39
KORONAVİRÜSLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 55 SOSYAL MEDYA HESABINA SORUŞTURMA
SOSYAL medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunan hesapları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 28, diğer illerde 23, yurtdışında ise 4 provokatif paylaşım yapan hesap tespit edildi. Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel

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