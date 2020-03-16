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Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son dönemde dünyada hızla yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medyadan asılsız ve provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'unun gözaltına alındığını açıkladı.

16.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:10
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif paylaşımları yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜ VE SES DOSYALARI KULLANILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili "virüsün Türkiye'de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde sosyal medyada gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanıldığı belirtildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunların toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir"

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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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