Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

Çin'den dünyaya yayılan ve birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkez'inden (CDC) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs yüzeylerde 17 gün yaşayabiliyor. Yolcular ayrıldıktan iki hafta sonra Japonya 'da karantinaya alınan yolcu gemisinde virüsün izlerine rastlandı.

İKİ HAFTADAN FAZLA BİR SÜRE HAYATTA KALABİLİYOR

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (CDC) yayınladığı bir araştırmaya göre Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde (Diamond Princess), enfekte olmuş kişilerin kaldığı odalarda koronavirüs izleri bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmacılar, şaşırtıcı bir şekilde, koronavirüs formunun iki haftadan fazla bir süre boyunca hayatta kalabildiğini keşfettiler.

İzler semptom gösteren veya asemptomatik olan yolcuların odaları boşaltıldıktan 17 gün sonra bulundu. Araştırmacılara göre, virüsün izlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olup olmadığını söylemek mümkün değil.

Gemide 700'den fazla vaka mevcuttu ve Japonya'nın Yokohama sahilinde karantinaya alınmıştı.

3 GÜNE KADAR YAŞADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Daha önce yayınlanan bir çalışmada, virüsün plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde üç güne kadar yaşayabildiği ancak zamanla zarar verme seviyesinin önemli ölçüde düştüğü bulunmuştu.

TEMİZLENMEMİŞ ODALARDA BULUNDU

CDC son araştırmasını yaparken gemideki henüz temizlenmemiş odalara baktı. Araştırmacılar temizliğin virüsü öldürmede etkili bir yol olduğunu doğruladı.

Ayrıca CDC gemide enfeksiyon yayılmasının gemi karantinaya girmeden önce gerçekleştiğini belirtti. Araştırmaya göre geminin kardeş gemisi Grand Princess'te mürettebatın virüsü kaptığı ve yolculara onlardan bulaştığına inanılıyor.