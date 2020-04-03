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Koronavirüsle mücadele

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

03.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:35
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Doruk, otogarda oluşturulan seyahat izin kurulu bürosu, jandarma kontrol noktası ile şehirci dolmuş kooperatifinde incelemelerde bulundu.
Yolculuk yapanlara, bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğunu aktaran Doruk, gerekmedikçe de evden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Artvin Belediyesi temizlik ve itfaiye ekipleri de Kovid-19 ile mücadele kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ve dezenfektanla temizledi.
Ekipler, Artvin Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkış bölümleri başta olmak üzere şehir merkezindeki ortak kullanım alanlarını belli aralıklarla dezenfekte etmeyi sürdürecek.
"Halkımız alınan tedbirlere uyuyor"
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanan ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.
Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantinanın amacının toplum sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, ilgili tüm kurumlar tarafından tedbirlerin alındığını söyledi.
İlçe halkının alınan tedbirlere uyduğunun altını çizen Orhan, "15 gün sabredeceğiz ve inşallah sonunda sevinen biz olacağız." dedi.
Borçka'da belediye hoparlöründen aralıklarla soka çıkılmaması ve sosyal mesafenin korunması noktasında anonslar yapılıyor.
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Koronavirüsle mücadele

Kaynak: AA

Etiketler: Artvin Belediyesi, Şerif Yılmaz 2, Jandarma, Artvin, Güncel

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