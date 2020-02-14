Haberler » Güncel » Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor - Haber

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde seyahatten dönenler karantina altına alınıyor.

14.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:22Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor
Çin'in başkenti 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde seyahatten dönenler karantina altına alınıyor.
SkyNews'in haberine göre, Beijing Daily gazetesine demeç veren Çinli yetkililer, seyahatleri sona eren ve Pekin'e dönen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini toplumdan tecrit etmelerinin veya belirlenmiş karantina merkezlerine gitmelerinin emredildiğini söyledi.
Yetkililer, emre uymayanların cezalandırılacağı uyarısında bulunurken bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermedi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 64 bin 400'ü geçmişti.
Son olarak Mısır'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğinin duyurulmuştu.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1384 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1381'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Filipinler'de, biri de Japonya'da yaşandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 00:30:42