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Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı

Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı ABD'de sosyal tesislerde de büyük problemler yaşanıyor. Ülkede evsiz vatandaşların açık otoparklarda karantinaya alınması büyük yankı uyandırdı.

31.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:01

Ölümcül koronavirüs salgını Avrupa 'dan sonra ABD'yi de etkisi altına aldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede enfekte olanların sayısı 143 bini, ölü sayısı ise 2 bini geçti. Ülkede salgından en çok etkilenen şehir New York olsa da, koronavirüs tüm ülkeye yayılmış durumda.

SOSYAL TESİSLER YETERSİZ KALDI

Her geçen gün daha fazla insanın enfekte olduğu ülkede, sağlık kuruluşları yetersiz kalırken, sosyal tesislerde de problemler yaşanıyor. Bunlardan biri de Las Vegas'ta faaliyet gösteren bir evsizler barınağı. Barınakta yaşamını sürdüren evsizlerden birinin, virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, farklı bir uygulamaya geçilmesine neden oldu.

Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı

AÇIK OTOPARKTA KARANTİNA

Ölüm vakasının ardından tesiste yaşayan evsizler, binanın otoparkına yerleştirildi. Asfalt zemine serdikleri malzemeler üzerinde yaşayan insanlar burada açık hava karantinasına alındı.

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Koronavirüsle mücadele eden ABD’de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Avrupa, Dünya, Güncel

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