Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsle mücadele eden belediye personeline biner lira pirim

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda görev alan belediye personeline 1000'er lira moral pirimi verildiği bildirildi.

01.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:16
Koronavirüsle mücadele eden belediye personeline biner lira pirim
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda görev alan belediye personeline 1000'er lira moral pirimi verildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 190 personele prim verildiğini belirtti.
Arslan, "Salgınında fiilen çalışan dezenfeksiyon, sağlık, temizlik ile salgını önlemeye yönelik görev yapan diğer personellere sosyal yardım olarak net biner lira ödeme yapıldı. Ülkemiz, sağlık ve yaşam acısından çok önemli günlerden geçerken halk sağlığı için cefakarca çalışan personelimizi kutluyorum." ifadesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsle mücadele eden belediye personeline biner lira pirim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - Haber 17:24: Yahyalı Öğretmenevi sağlık personeli için hazır hale getirildi - Haber 17:24: Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 17:23: Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2) - Haber 17:23: Hindistan'da sokağı dezenfekte eden temizlik işçilerine sıra dışı teşekkür - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler