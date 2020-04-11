Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsle mücadele eden hemşireye doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve bir aydır evine gitmeyen hemşire Fatma Nur Yılmaz'a doğum günü sürprizi yapıldı.

11.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:44
Koronavirüsle mücadele eden hemşireye doğum günü sürprizi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve bir aydır evine gitmeyen hemşire Fatma Nur Yılmaz'a doğum günü sürprizi yapıldı.
Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında mesaj gönderen Soner Yılmaz, bir aydır göremediği hemşire olan kızı Fatma Nur Yılmaz'a doğum günü sürprizi yapmak için destek istedi.
Bu isteğe kayıtsız kalmayan Yıldırım da hastaneye ve babanın evine doğum günü pastası göndererek, bir aydır ailesini görmeyen hemşire Yılmaz'ı ailesiyle görüntülü buluşturdu.

Arkadaşları tarafından hastanede bir odaya çağrılan Yılmaz, karşısında doğum günü pastası ve video konferans yöntemiyle kendisini bekleyen ailesini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Yapılan sürpriz karşısında bir hayli şaşıran Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'a ve babasına teşekkür etti.
Yıldırım da "Babanın bir ricası oldu. Seni göremiyormuş Soner bey. İyi ki doğdun. Sana bir pasta gönderdik. Babanın da gönlünü yapmış olduk böylece. Nice mutlu yıllara." dedi.
Hemşire Fatma Nur Yılmaz, yaklaşık bir aydır evinden ayrı kaldığını belirterek, "Bugün doğum günüm olduğu için babam böyle bir şey organize etmiş belediye başkanımızla birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Görevimizin başındayız. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.
Yapılan görüntülü görüşmenin ardından Yılmaz, pastayı kesti.

Kaynak: AA

Etiketler: Nur Yılmaz, Ümraniye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsle mücadele eden hemşireye doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:11: ÇÖZÜMÜ CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE PARK ETTİKLERİ OTOMOBİLLERİNDE OTURMAKTA BULDULAR - Haber 14:10: Bahçelievler ve Sultanbeyli'de sahte maske ve koruyucu tulum operasyonu - Haber 14:10: Ukrayna'da 73 yaşındaki kronik hasta korona virüsü yendi - Haber 14:10: Başkan Akın vatandaşa ekmek götürdü, kartlarına su yükledi - Haber 14:10: 6 ambulans ve 2 oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler