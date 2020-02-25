Koronavirüsle mücadele eden İran'da 5,5 milyondan fazla stoklanmış maske ele geçirildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 30'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Sınırımızdaki en yakın ülkelerden biri olan İran 'da da hızla yayılan ölümcül virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, başkent Tahran 'da karaborsacılar tarafından stoklanmış 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildi.

3 FABRİKA KAPATILDI

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını ile mücadele eden ülkede son günlerde onlarca depoda yapılan denetimlerde karaborsacılar tarafından stoklanmış, bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiğini belirtti.

Olayla irtibatlı 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Rahimi, sağlıksız koşullarda maske üreten 3 fabrikanın da kapatıldığını kaydetti. Rahimi, "Ele geçirilen stoklanmış maskeler, halka dağıtılmak üzere tıp fakültelerine gönderilecek." dedi.

İRAN'DAKİ KORONAVİRÜS VAKALARI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini duyurmuştu. Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, maskelerin stoklandığına ilişkin haberler üzerine, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalı. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paraya göz dikilmemelidir." diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1.