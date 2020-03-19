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Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı

Türkiye, bu akşam saat 21.00'de gece gündüz demeden yeni tip koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlardan 1 dakikalık alkış eylemi gerçekleştirdi.

19.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:14

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye 'de de 3 kişinin ölümüne neden oldu. Ölümcül salgın nedeniyle yetkililerin "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısına uyan vatandaşlar evlere kapandı. Kamu kurumları hariç birçok şirket evden çalışma düzenine geçerken, sadece sağlık çalışanları 24 saat görev başında.

İspanya, İtalya ve Hollanda'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olduğu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, akşam saatlerinde Türkiye'den de benzer görüntüler geldi.

TÜRKİYE DE ALKIŞLA DESTEK SAĞLADI

Koronavirüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için Türkiye'nin hemen hemen her noktasında vatandaşlar alkış tuttu. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

"ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM!"

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! Üst üste 3 gün alkışlayalım!" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
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Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye’nin her yerinde alkışlandı

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Wuhan, Güncel

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