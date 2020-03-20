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Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası Türkiye'de saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

20.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:33

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

DESTEK YARIN DA SÜRECEK

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü. Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi. İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.

Dün de koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için Türkiye'ni dört bir yanında vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkış tutmuştu.

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Etiketler : Güncel

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