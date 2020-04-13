Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsle mücadele eden yerli markalara ön muhasabe desteği

Online ön muhasebe programı Paraşüt, Koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla, salgına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04
Koronavirüsle mücadele eden yerli markalara ön muhasabe desteği
Online ön muhasebe programı Paraşüt, Koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla, salgına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini desteklemek hedefiyle hizmet veren online ön muhasebe programı Paraşüt, Koronavirüs'e karşı mücadeleye üretim desteği veren yerli firmalara, ücretsiz kullanım imkanı sunacağını duyurdu. Bu kapsamda Koronavirüs salgınına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalar, Paraşüt programına ücretsiz erişebilecek. Ücretsiz Paraşüt kullanımı için iletisim@parasut.com adresi üzerinden iletişime geçmek yeterli oluyor.

Konu ile ilgili bilgi veren şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Öncelikle, bu süreçte tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getiren sağlık personelinin özverili çalışmalarını tüm kalbimizle alkışlıyoruz. Paraşüt olarak; günlük yaşama büyük darbe vuran Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede ön saflarda yer alan yerli markalara destek olmak üzere harekete geçtik. Bu doğrultuda üretim yapan yerli markalara sunduğumuz ücretsiz Paraşüt kullanımı sayesinde firmalar, finansal operasyonlarını daha hızlı yönetebilir hale gelecek. Böylece salgınla mücadelede en kıymetli varlık olan 'zaman'dan tasarruf ederek, bu süreyi iş geliştirme ve üretim faaliyetlerine ayırabilecek. Tüm dünyanın bu süreci en kısa zamanda atlatmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var Ekonomi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı Ekonomi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı Ekonomi
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek Ekonomi
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Sanayi üretimi Şubat’ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüsle mücadele eden yerli markalara ön muhasabe desteği - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:11: Korona virüs salgını Alman havayolu markası Condor'u vurdu - Ekonomi 18:48: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 18:46: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi 18:44: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi 18:44: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi 17:18: Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi - Ekonomi 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler