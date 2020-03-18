"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" için alınan tedbirler
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısı "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" Açıklamanın yapılacağı salondan görüntüler Koronavirüsü önlemek için alınan tedbirler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Yeni...
18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:01
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısı"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"Açıklamanın yapılacağı salondan görüntülerKoronavirüsü önlemek için alınan tedbirler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" devam ederken toplantı salonunda alınan koronavirüsle ilgili tedbirler dikkat çekti.
Kaynak: AA
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Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Koronavirüs, Güncel