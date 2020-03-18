Menü
Haberler››Güncel››'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' için alınan tedbirler - Güncel

"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" için alınan tedbirler

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısı "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" Açıklamanın yapılacağı salondan görüntüler Koronavirüsü önlemek için alınan tedbirler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Yeni...

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:01
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısı
"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"
Açıklamanın yapılacağı salondan görüntüler
Koronavirüsü önlemek için alınan tedbirler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" devam ederken toplantı salonunda alınan koronavirüsle ilgili tedbirler dikkat çekti. ’Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’ için alınan tedbirler

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" için alınan tedbirler
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading