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Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması başladı

18.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:13
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor
Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Cumhurbaşkanı koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ekonomik destek kararlarını açıklıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanı, Dünya

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