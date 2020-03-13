Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?
Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?
13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:46
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken bir çok ülkenin sağlık sistemini de zorlar hale geldi.
Bunun üzerine hükümetler ve uluslararası organizasyonlar bir yandan Covid-19 hastalığına karşı aşı çalışmalarını hızlandırırken diğer yandan da olası vakalara zamanında ve etkin müdahale edebilmek için yüksek bütçeler ayırmaya başladı.
Bunun üzerine hükümetler ve uluslararası organizasyonlar bir yandan Covid-19 hastalığına karşı aşı çalışmalarını hızlandırırken diğer yandan da olası vakalara zamanında ve etkin müdahale edebilmek için yüksek bütçeler ayırmaya başladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya
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