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Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?

Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?

13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:46
Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken bir çok ülkenin sağlık sistemini de zorlar hale geldi.

Bunun üzerine hükümetler ve uluslararası organizasyonlar bir yandan Covid-19 hastalığına karşı aşı çalışmalarını hızlandırırken diğer yandan da olası vakalara zamanında ve etkin müdahale edebilmek için yüksek bütçeler ayırmaya başladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

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