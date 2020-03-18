Koronavirüsle mücadele kapsamında CİMER'e 15 bin başvuru

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakarlığı her türlü övgüye layıktır" dedi. Altun, paylaşımında ayrıca salgınla gönüllü mücadele etmek isteyen bazı vatandaşların mesajlarına yer verdi.

Kaynak: DHA