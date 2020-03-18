Koronavirüsle mücadele kapsamında CİMER'e 15 bin başvuru
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.
18.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:17
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakarlığı her türlü övgüye layıktır" dedi. Altun, paylaşımında ayrıca salgınla gönüllü mücadele etmek isteyen bazı vatandaşların mesajlarına yer verdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Politika
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