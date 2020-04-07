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"Koronavirüsle mücadele kapsamında evsizlere konaklama projesi başlıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

07.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:50
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüklerince "Evsizlere Konaklama Projesi"ne başlattıklarını kaydeden Bakan Selçuk, 81 İl Müdürlüğü'nün alacağı önlemleri şöyle sıraladı:
İllerde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları veya bir mekanın bu kişilere salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak.
Konaklatılma öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sağlık kuruluşlarından destek alınarak bu kişilerin kontrollerin yapılması, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmenin yapılması sağlanacak.
Konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları giderilecek. Bu kapsamda oluşan giderler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları çerçevesinde karşılanacak.
Kaynak tahsisi yapılan ya da Vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde, "Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgileri Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi veri tabanına işlenecek.
Sağlık Bakanlığı'nın salgın ile ilgili duyuruları takip edilerek, uygulamaya ilişkin talimatlara riayet edilecek. Şüpheli durumlar olması halinde ivedilikle sağlık hizmet birimlerine bildirilecek.
Bakan Selçuk, 81 İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen bu tedbirlerin hemen uygulamaya başlanacağının da altını çizdi.
(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Koronavirüs, Güncel
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