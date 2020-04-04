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Koronavirüsle mücadelede kullanılacak solunum cihazlarının ilk partisi ulaştı

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedavisinde fark yaratan, kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı 522 solunum cihazının 155...

04.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:32
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak solunum cihazlarının ilk partisi ulaştı
Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedavisinde fark yaratan, kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 tır ile Türkiye'ye ulaştı.
Ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle Kovid-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek. Bununla birlikte, otomatik ventilasyon özelliğiyle hastanın stabilitesi bozulmadan başka birimlere transferleri sağlanabilecek.

Ventilatör cihazları, Kovid-19'da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun ventilasyonu sağlıyor.

Cihazların sahip olduğu otomatik ventilasyon modlarıyla hastaların solunum durumuna özel, en uygun ve güvenli ventilasyon sağlanarak hastanın cihaza bağlı kalma süresi kısaltılıp iyileşme fazına hızlı geçişi kolaylaşıyor. Cihaz, hekimin yapmak zorunda kaldığı birçok rutin ayarı otomatik olarak yaptığı gibi, cihazda oluşacak alarm sayısıyla birlikte hekimin cihaza müdahale sayısı da azalıyor.

Hastanenin A ve D bloklarında toplam 155 adet solunum cihazı, 1.275 adet hasta başı monitörü, 445 adet defibrilatör, 185 adet EKG cihazı, 1.700 adet hasta yatağı ve 150 acil muayene yatağı yer alacak. Ayrıca temizlik, taşıma, yemek ve atık hizmetleri ile HBYS ve görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti gibi hastanenin ihtiyaç duyacağı temel hizmetler tedavi süreçleri için hazır hale getirilecek ve sağlık hizmetleri kesintisiz desteklenecek.
Hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete açılacak

Başakşehir Şehir Hastanesi üçte birlik bölümü olan A ve D Blok'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmıştı.
Hastanenin ilk etabı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 20 Nisan'da hizmete açılacak. A ve D Blok Bölümü dış ortamdan tamamıyla izole edilerek, en ileri teknolojilerle donatılıyor.
Başakşehir Şehir Hastanesi'ne zorlu şartlarda ve özel güzergah belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan'da hastanede tedavisine başlanacak Kovid-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Ventilatör, Başakşehir, Ekonomi
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