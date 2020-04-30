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Koronavirüsle mücadelenin görünmez kahramanları

Koronavirüsle mücadelenin görünmez kahramanlarıAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Covid-19 hastaları için özel çalışma yürütülüyor.

30.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:03
Koronavirüsle mücadelenin görünmez kahramanları
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Covid-19 hastaları için özel çalışma yürütülüyor. Sağlık çalışanlarının yanı sıra hastanedeki birçok personel, koronavirüs mücadelesinde canla başla çalışıyor. Demirören Haber Ajansı (DHA), hastanede koronavirüsle mücadele eden görünmez kahramanların titiz çalışmalarını görüntüledi.
AÜ Hastanesi, koronavirüsle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. B Blok'un tamamı ve A Blok'taki bazı alanlar koronavirüs vakaları için ayrıldı. AÜ Hastanesi'nde acil servise gelen koronavirüs şüphesi olan hastalar, pandemi servisinde tedavi altına alınıyor. Doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra, idari personel de çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Hastaların güvenliğinin sağlanması, hastaların ve hastanenin temizliğini yapan işçiler ise kurumun görünmez kahramanları.
HASTANENİN HER ALANI DEZENFEKTE EDİLİYOR
DHA, sağlık çalışanları kadar koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan görünmez kahramanların titiz çalışmalarını görüntüledi. AÜ Hastanesi Acil Servisi'ne gelen koronavirüs şüpheli hastaların testleri, bu vakalar için ayrılan alanlarda yapılıyor. Güvenlik görevlileri koronavirüs hastalarının geçeceği koridorlarda gerekli önlemleri alarak, başka bir hastanın geçişine izin vermiyor. Koronavirüs şüphesi olan hastalar sedyeye yatırıldıktan sonra özel bir fanus içinde sağlık çalışanları tarafından A Blok'ta bulunan pandemi servisine alınıyor. Koronavirüs hastası koridorlardan geçtiği sırada arkasından dezenfekte işlemleri yapılıyor. Pandemi servisinin girişinde bulunan güvenlik ekibi ise sadece koronavirüs hastalarının ve sağlık çalışanlarının girişine izin veriyor. Pandemi servis alanına ziyaretçi kabul etmeyen güvenlik görevlileri, 24 saat vardiya usulü çalışarak hastanenin ve pandemi servisinin güvenliğini sağlıyor.
PANDEMİ SERVİSİNDEKİ ODALARDA TİTİZ ÇALIŞMA
Koronavirüs hastalarının servislere taşınmasını sağlayan asansörler, temizlik işçileri tarafından özenle temizleniyor. Pandemi servisi koridorlarında yapılan dezenfekte işlemlerinin ardından temizlik görevlileri paspas ile koridorları kurutuyor. Pandemi servisinde yatan Covid-19 hastaları, özel odalardaki tedavilerinin ardından taburcu oluyor. Serviste çalışan temizlik görevlileri ise ilk önce taburcu olan hastaların yatağındaki çarşafları özel poşetlere koyuyor. Diğer temizlik çalışanları çöpleri boşaltıp odadaki tüm eşyaların tozunu alıyor. Covid-19 hastalarının kaldığı odalar temizlendikten sonra yatağa yeni çarşaflar seriliyor. AÜ Hastanesi'ne gelecek yeni bir koronavirüs hastası için pandemi servisindeki odalar tertemiz bir şekilde hazır tutuluyor. Koronavirüsle mücadelenin görünmez kahramanları

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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