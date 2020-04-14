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Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi Hakan Keleş, tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsü, kent görselleri üzerine çizdiği illüstrasyon çalışmalarına taşıdı.

14.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:59
Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi Hakan Keleş, tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsü, kent görselleri üzerine çizdiği illüstrasyon çalışmalarına taşıdı. 'Lilliputlar' adını verdiği çizimlerde, virüsle mücadele sürecinde yoğun çaba harcayan çalışanları ve alınan tedbirleri resmeden Keleş'in çizimleri, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi Hakan Keleş de ilham kaynağı oldu. Keleş, koronavirüsle mücadeleyi şehir fotoğraflarının üzerine çizdiği büyük ölçekli karakterlerin yer aldığı illüstrasyonlara taşıdı. Koronavirüsle ilgili çalışmalarına ise İrlandalı yazar Jonathan Swift'in romanı olan Gulliver'in Seyahatleri'nde geçen cüceler adası 'Lilliput' isminden esinlenerek 'Lilliputlar' adını verdi.

2017 yılından bu yana çektiği şehir fotoğrafları üzerine ünlülerin yanı sıra mizah ya da mesaj içeren illüstrasyon çalışmaları yaptığını ifade eden mimar Hakan Keleş, koronavirüsün herkesin günlük yaşamına olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Virüsle mücadele konusunu çizimlerine yansıttığını anlatan Keleş, Koronavirüse ve temizliğe dikkat çekmek için Galata Kulesi'ni bir dezenfektan ürünü gibi kullanıp, aralarında sosyal mesafeyi gösteren birbirine dezenfektan sıkan bir çifti konu ettim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta çalışan temizlik görevlisi, sağlık çalışanları, kuryeleri gösteren illüstrasyon çalışmaları yaptım. Birçok çalışan biz evde kalalım, sağlığımızı koruyabilelim diye görevi başındalar. Bu çizimlerimle onlara dikkati çekmek istedim dedi.

Keleş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve büyük beğeni toplayan çizimleriyle koronavirüs tedbirlerine yönelik bilinç oluşmasına katkıda sağlamayı istediğini de sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hakan Keleş, Koronavirüs, Güncel
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