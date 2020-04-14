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Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı

Koronavirüs salgını devam ederken Almanya'da Tunus asıllı bir komedyen, girdiği markette ürünlerin tadına bakıp yerine geri bıraktı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken komedyen hakkında soruşturma başlatıldı.

14.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:39

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi sabote eden kişi sayısı da artıyor. Almanya 'da, markete giren bir kişi paketleri açıp ürünlerin tadına baktıktan sonra ürünü tekrar reyona bıraktı. Yaptığı olayı kayda alan kişi görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. O anlara sosyal medyadan tepki yağdı.

ÜRÜNLERİN TADINA BAKIP YERİNE BIRAKTI

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg şehrinde Tunuslu kökenli Abdulsalam adlı komedyen dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleyi sabote etti. Abdulsalam adlı komedyen süpermarketin reyonlarındaki yoğurt, peynirlerin tadına baktı. Abdulsalam tatlarına baktığı ürünleri yeniden reyona bıraktı.

"YETERLİ PARAM VAR"

O anları kayda alan Abdulsalam, "Endişelenmenize gerek yok, yeterli param var, kimse korkmak zorunda değil. Korona değilim. Her şeyi bizden aldınız. Bu yüzden yapıyorum" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Abdulsalam, "Her şeyin parasını ödedim. Merak etmeyin" dedi. Abdulsalam'ın yerini tespit eden polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya’da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya, Güncel
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