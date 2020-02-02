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Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Çin'de ortaya çıkan ve 304 kişinin öldüğü yeni tip koronavirüs salgını sonrası virüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan kahreden bir görüntü geldi. Görüntülerde koronavirus bulaşmış bir bebek, babasından kendisini kucağına almasını istiyor. Babası ise bebeğin bu isteği karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor.

02.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:13

Dünyayı tedirgin eden koronavirüsle ilgili Çin'den çok çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Çin'de koronavirüs bulaşmış bir bebek, babasından kendisini kucağına almasını istiyor. Bebeğin bu isteğini gerçekleştiremeyen baba gözyaşlarına hakim olamıyor.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

BEBEĞİN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI

Görüntülerde cam kabin içinde karantinaya alınan bir bebeğin babasının kucağına gitmek istediği anlar görenlere duygusal anlar yaşattı. Babası, karantinadaki bebeğin bu istediği karşısından gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor.

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Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel


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