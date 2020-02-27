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Koronavirüsle savaşan Çin'de yere yığılan adama doktor suni teneffüs yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın adeta durma noktasına geldiği Çin'de çekilen görüntüler, izleyenler hayrete düşürdü. Markette yere yığılan yaşlı adama doktor koronavirüs şüphesini bir kenara bırakarak suni teneffüs yaptı.

27.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:36

Normal şartlar altında sıradan bir sağlık müdahalesi olan görüntüler Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle dikkat çekti. Markette yere yığılan yaşlı adama doktor, adeta ölümü göze alıp suni teneffüs yaptı.

Görüntüler Çin'in koronavirüsle mücadale veren şehrinde bir süper markette çekildi. 80'li yaşların sonunda olduğu belirtilen bir adam süper markette kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Çinli doktor Luo Xianke yaşlı adamı görüp, ölümcül koronavirüse yakalama riskine rağmen yardımına koştu.

DOKTOR SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Sağlık otoritelerinin virüsün bulaşıcılığı riski nedeniyle el sıkışarak selamlaşmayı bile önermediği salgında, doktorun kendi maskesini hiç düşünmeden çıkarıp yaşlı adama suni teneffüs yapmaya başlaması büyük bir kahramanlık örneği olarak değerlendirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yuzhou People isimli hastanede görev yapan doktor, suni teneffüsün ardından yaşlı adamı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yapmaya devam etti.Yaşlı adamın Dr. Luo'nun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

26 Şubat tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, 80 bin 239 kişide enfeksiyon tespit edildi ve 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Çin'de uygulanan karantinalardan dolayı toplam 760 milyon kişi salgından etkilendi. Salgının sebep olduğu ekonomik kayıplar da giderek artıyor. Uzmanlar, salgının mevcut şekliyle ilerlemesi durumunda, sadece yılın ilk çeyreğinde Çin'in 62 milyar dolar, dünyanın ise 280 milyar dolar zarar edeceğini ifade ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise bu durumu Çin Halk Cumhuriyeti tarihindeki en büyük halk sağlığı mücadelesi olarak niteliyor.

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Koronavirüsle savaşan Çin'de yere yığılan adama doktor suni teneffüs yaptı

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