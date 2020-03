KORONAVİRÜSLE TERMAL KAMERAYA YOĞUN İLGİ

KORONAVİRÜSLE TERMAL KAMERAYA YOĞUN İLGİKoronavirüs tespitinde kullanılan termal kameralara ilgi arttı.Havalimanlarına yerleştirilen termal kameralar seyyar olarak da kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları da önlemler kapsamında termal kamera kullanıyor. Termal kamera satışı yapan firmalar, fiyatı 200 bin lirayı bulan kameraları tedarik etmekte zorlandıklarını ifade ediyor. En çok talep ise AVM'ler ve havalimanlarından geliyor.Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - Uğur CAN/ İstanbul, (DHA) - KORONAVİRÜSÜN Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından, vücut sıcaklığı ölçen termal kamera satışlarında artış oldu. Firmalar, fiyatı 200 bin lirayı bulan termal kameraları tedarik etmekte zorlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları da önlemler kapsamında termal kamera kullanıyor."ÇOK BÜYÜK BİR STOK SIKINTISI YAŞIYORUZ"Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'ye sıçraması, vücut sıcaklık derecesini ölçen termal kamera satışlarını da artırdı. Havalimanlarına yerleştirilen termal kameralar seyyar olarak da kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları da önlemler kapsamında termal kamera kullanıyor. Son olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazından çıkarken hemen yakınındaki korumanın elindeki termal kamera dikkat çekti.Termal kameraların fiyatları özelliklerine göre 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre satışların 2 kattan fazla arttığını vurgulayan firmalar, özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerden gelen toplu satın alma taleplerini karşılayamadıklarını ifade etti. Gebze 'deki bir elektrik-elektronik ve otomasyon firmasın da e-ticaret yöneticisi olan Murat Tatoğlu, 'Beklenen talebi, şu anda firmalar maalesef yerine getiremiyor" dedi."Çok yüksek bir alım var" diyen Tatoğlu, "Geçen yıllara göre satış hacmine baktığımızda şu anda yaklaşık 2 katından daha fazla bir talep olduğunu görüyoruz. Müşterilerimizin talebi var, biz buna cevap veremiyoruz. Gerçekten kullanan kişilere bunları ulaştıramadığımız için bu bize sorun yaratıyor ve yanlışları doğuruyor. Bilinçsiz bir şekilde alımlar olduğundan, bunların önüne geçemiyoruz. Yani hangi firmanın neyi satın alacağını, alamayacağını kontrol edemediğimizden dolayı özellikle internet üzerinden satışlarda bu sorunlar ile karşılaşıyoruz. Şu an çok büyük bir stok sıkıntısı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.'TERMAL KAMERALAR TEŞHİS KOYMAK İÇİN KULLANILMAZ"Termal kamera alışverişlerinin bilinçsizce yapılmaması gerektiğini vurgulayan Tatoğlu, 'Öncelikle son kullanıcıların, yani 'Bu ürünü ben alayım evimde kullanayım' diyenlerin termal kamera almaması gerekiyor. Evlerde normal sıcaklık ölçen, infrared sıcaklık ölçerler ile kendi kontrolünüzü yapabilirsiniz. Yani hiçbir termal kamera teşhis koymak için satılmaz ya da kullanılmaz. Ancak kontrollerde, baktığınız zaman toplulukların bulunduğu yerlerde, alışveriş merkezlerinde daha üst seviyeli cihazlar ile kontroller yapılır. Bizim en çok sorun yaşadığımız şeylerden bir tanesi, çoğu alışveriş merkezlerinin yani son kullanıcılara satış yapan yerlerin yüksek alımlar ile bize geliyor olması. Ancak hangi termal kameraları alacaklarını bilmiyorlar. Endüstriyel tipli cihazları alıp ben bunlarla sağlık için kullanacağım diyen, bizden talepte bulunanlar var. Biz bu kişilere yapamayacağını, doğru teşhislerde bulunulamayacağını belirtiyoruz. Ama işte maalesef firmalar, alacak kişiler, bizimle iletişime geçen kişiler bununla alakalı doğru bilgileri olmadığından dolayı düşük tutarlı ve normalde elektrik tesisatlarında kullanılan ürünleri insanlar üzerinde de kullanmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Doğru bilgiyi vermez, yanlış teşhislerde bulunursunuz çünkü ölçüm hassasiyet oranları düşüktür. Buna dikkat etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.'EN ÇOK TALEP AVM'LER VE HAVALİMANLARINDAN GELİYOR"Çoğunlukla alışveriş merkezleri ve havalimanlarından talepler geldiğini dile getiren Tatoğlu, 'Genelde yüksek adetlerde talep alıyoruz ama dediğim gibi bilinçsizce, hangi ürünlerin kullanılması gerektiğini bilmeden talep ediyorlar. Şu da olabilir, sağlık anlamında kullanılan termal kameralar standart, sabit termal kameralardır ve bu görüntüyü daha çok bilgisayar ekranlarından görüyorlar. Küçük alışveriş merkezleri güvenlik personellerine bireysel bir termal kamera verip, biraz daha orta seviye kameralarla teker teker kontrolleri yapabilir mi' Yapılabilir. Onda bir hata olacağını düşünmüyoruz ancak kullanışlılık açısından çok kolay olmayacaktır. Onun için sabit, daha üst seviye ürünleri tercih etmeniz gerekiyor. Tekrar aynı konuya değiniyoruz ama açıkçası ne aldığımızı bilmemiz gerekiyor" dedi."BİN 500 LİRAYA DA VAR, 200 BİN LİRAYA DA"Fiyatlar ile ilgili ise Murat Tatoğlu, 'Makas çok açık. Ortalama bir termal kamera, şu anda en çok tercih edilenler bin 500 liradan başlıyor, 100 bin, 150 bin hatta 200 bin liraya kadar uzayan bir fiyat farkı var. Bu ürünlerde alacağınız 10 bin lira altındaki bir termal kamera ile kalabalık alanlarda, mesela bir alışveriş merkezinde ölçüm yapmanız çok zor. Doğru değerleri vermez size. Yüksek fiyatlı ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bunlar için bizim önerdiğimiz bazı seriler var. Ortalama 100 bin lira üzerindeki cihazlar ile AVM'lerde kontrol sağlayabilirsiniz. Çoğu gördüğünüz termal kamera, özellikle haberlerde gördüğümüz termal kameralar 100-150 bin lira bandında olan ürünler. Çözünürlük kalitesi ve algılama mesafesi durumu söz konusu olduğundan dolayı, 3-5 bin liralık cihazlar ile yüksek fiyatlı olanla aynı görüntüyü görüyoruz diyerek alırlarsa büyük problem yaşanır ve ölçüm yapılamaz. Bu kameralar geniş açı ile görmüyor ve hata payı yüksek. 37-38 derece olan insan sıcaklığında 1,5 derecelik fark bile büyük sıkıntılar doğurabilir. O nedenle alacağımız kameranın çözünürlüğünün yüksek olması gerekir" şeklinde konuştu38 DERECENİN ÜZERİNDE ATEŞİ OLANLARA ÖN MÜDAHALE ŞANSINI DOĞURUYORTermal kameraların çalışma prensibini ve önemini ise Tatoğlu, şu sözlerle anlattı:'Aslında normal bireysel kullandığımız sıcaklık ölçerler ile hiçbir farkı yok. Tek fark termal kameralarda görüntüleme sistemi ve soğukların mavi tonlarda sıcak renkleri kırmızı tonlarında gösteriyor. Bir örnek veriyorum, 50 kişilik bir gruba baktığımız zaman, sıcaklık değeri renk skalasına göre belirlendiği için o skalaya göre farklılıklar yani hangisi daha kırmızı görünüyorsa onu belirlemenizi sağlıyor. Ayrıca noktasal olarak hedefleme vardır termal kamerada, geçen her kişiyi otomatik olarak kontrol eder. 50 kişi sırasıyla geçiyorsa, onların vücudundaki en sıcak ve en soğuk noktayı görür. 38 derecenin üzerine çıkan yüksek ateşlerde, ön müdahale yapılabilir ama bireysel olarak teşhis koyma imkanınız yoktur. Ürünlerin üretici ve distribütör kaynaklı maalesef çok büyük stok sıkıntıları var. halkımıza ricamız, bilinçsiz yere termal kamera almayın, kullanmayın. Ayrıca nerede hangi ürünü kullanacağınızı bilin"

