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Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek

Yeni sağlık uygulama tebliği ile koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler, virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. Koronavirüs tedavisi gören hastalar ilaçlarını hastaneden temin edebilecek.

09.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:36

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Yeni tip koronavirüs vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı SUT'ta şu şekilde yapıldı:

"Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

ÖZEL HASTANELER ÜCRET ALAMAYACAK

SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" de eklendi.

TEDAVİ İLAÇLARI SGK'NIN ÖDEME LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Ayrıca koronavirüsü hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de SUT'a dahil edildi.

Aynı tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan "tanımlı ilaçlar" ibaresinden sonra, "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar" ibaresi getirildi. Böylece Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK'nın ödeme listesine alındı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: 24 SAATTE 87 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri yayınladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 24 bin 900 test yapıldı ve 4 bin 117 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 87 hasta ise hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye, vaka sayısı ise 4 bin117 artarak 38 bin 226'ya yükseldi.

Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Etiketler: Sağlık, Ekonomi, Güncel

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