Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüslerle ilgili bin 700 patent dokümanı var

Küresel yayılım alanı her geçen gün artan koronavirüs ve türevleriyle ilgili çalışmalara virüs küresel bir kriz haline gelmeden başlandığı açıklandı.

26.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:16
Koronavirüslerle ilgili bin 700 patent dokümanı var
Küresel yayılım alanı her geçen gün artan koronavirüs ve türevleriyle ilgili çalışmalara virüs küresel bir kriz haline gelmeden başlandığı açıklandı. Bu bağlamda koronavirüs ve türevlerine ilişkin bin 700 doküman bulunduğu bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19), özellikle insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmakla birlikte hijyen, maske ve dezenfekte alanında hem üretimin hem de bu konudaki spekülasyonların artmasına neden oldu.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yeni tip koronavirüs vakalarından ayrı olarak genel anlamdaki koronavirüse ilişkin önceki yıllarda birtakım patent başvurularının mevcut olduğunu söyleyerek, "Bu dönemde krizi fırsata çevirmek amacıyla yapılan çok sayıda marka başvurusu bulunuyor. Diğer taraftan asıl spekülasyonlara konu olan aşı ve tedavi yöntemleri ile ilgili gerçekleştirilen yeni patent başvuruları henüz gizemini koruyor. Geçmişte yapılmış patentlere göz attığımızda çok sayıda buluşa imza atıldığı görülüyor." dedi

Patentlerin doğru incelendiğinde birer istihbarat aracı olduğunun altını çizen Akbulut, "Dünyadaki kayıtlı teknik bilginin yüzde 80'ine patent veri tabanlarından ulaşabilirsiniz. Günümüzde patent sisteminin buluş sahibine sağladığı yayın erteleme hakkı sebebi ile özellikle son bir-iki yılda yapılan başvuruları henüz görmemekteyiz. Biraz geriye gidip 2018 yılı öncesinde baktığımızda ise koronavirüs aşı ve tedavi yöntemleri ile ilgili yayına çıkmış ve hatta patent belgesi almış birçok buluşu görebilme inceleyebilme şansına sahibiz." diye konuştu.

Virüs kriz haline gelmeden en yeni çalışma 10 Eylül 2018 tarihinde yapıldı

Koronavirüs için geliştirilen ve tedavi ediciliği kanıtlanmış henüz bilinen bir aşı veya ilaç bulunmadığını kaydeden Patent Mühendisi ve İnovasyon Danışmanı Süleyman Eryılmaz şunları kaydetti: "Koronavirüsleri için daha önceden yapılan aşı çalışmalarına, yapılan patent başvuruları çerçevesinden bakıldığında bin 700 civarı patent dokümanına ulaşılmakta. Bu dokümanlar içerisinde en yenilerinin Güney Kore'de 10 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştır. Patentte, koronavirüsün, özellikle Ortadoğu solunum sendromu-koronavirüsün (MERS-CoV) neden olduğu solunum yolu viralenfeksiyöz hastalığının tedavisinde kullanılan bir madde olarak izoksazol türevi bileşik; bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir türevi; bunun bir hazırlanması için süreci; ve bir aktif bileşen olarak bu bileşiği içeren koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için farmasötik bir bileşimden bahsedilmektedir. Bu doküman Kore'yle sınırlı kalmayıp aynı zamanda uluslararası patent başvurusu da yapılarak yayınlanmıştır." bilgisini verdi

Çeşitli tiplerle ilgili çalışmalar devam etmiş

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından başvurusu yapılan bir başka patent başvurusunun ise 25 Ekim 2017 tarihinde yapıldığını kaydeden Eryılmaz, "Yayınlanmış olan patent, koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etme veya önleme yönteminde bir prefüzyon konformasyonunda stabilize edilen Coronavirus S ektodolantrimerleri, bu proteinleri kodlayan nükleik asit molekülleri ve vektörleri ve bunların kullanım ve üretim yöntemlerini açıklıyor." dedi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüslerle ilgili bin 700 patent dokümanı var - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:02: SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı - Ekonomi 18:58: Nene Hatun'un torunları maske üretimi için seferber oldu - Ekonomi 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:50: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi 18:50: Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi 18:50: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:20: Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi 16:04: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 15:20: Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor - Ekonomi