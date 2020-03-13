Koronavirüste 2'nci vaka
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs teşhisi konulan hastanın yakın çevresinde bulunan bir kişiye daha aynı tanının konulduğunu açıkladı.
13.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:41
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs teşhisi konulan hastanın yakın çevresinde bulunan bir kişiye daha aynı tanının konulduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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