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Koronavirüste mayısta gerileme beklentisi

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında mayıs ayında gerileme beklediğini kaydetti.

09.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02
Koronavirüste mayısta gerileme beklentisi
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında mayıs ayında gerileme beklediğini kaydetti.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgiler verdi.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs tehdidinin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Kovid-19'un Türkiye 'de nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını, mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum. Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız. Zirveye kadar ulaşacağımız hasta ve ölen hasta sayısı kadar, zirve dönüşü de vaka sayımız olacak. Bu yüzden hastalığın bulaşmasını engellemek için elimizden gelen azami gayreti göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.
"Aşı bulunsa da bulunmasa da hastalıktan kurtulacağız"
Türkiye'deki Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarının henüz emekleme aşamasında olduğunu kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin ilaçla tedavide ise en iyi ülkelerden birisi olduğunu söyledi.
"Aşı bulunmadığı sürece Kovid-19'dan kurtulamayacağız" görüşüne katılmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Her durumda bu hastalıktan kurtulacağız, mesele ne kadar erken kurtulacağımız. Bir yıl içinde aşı veya etkili bir tedavi bulunursa çok daha erken kurtulacağız. Ülkemizde tüm tedavi seçenekleri ücretsiz olarak sunuluyor. Plazma tedavisi içinse bizim merkezimiz de dahil olmak üzere birçok merkez çalışıyor. Bunun için gerekli altyapı birçok merkezde var. İlaç tedavisi ve plazma tedavileri belirli oranda etkili ama başarı oranlarını tam olarak bilmiyoruz."
"Türkiye hazırlıksız yakalanmadı"
Türkiye'nin salgına İtalya, İspanya ve Fransa kadar hazırlıksız yakalanmadığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Türkiye Kovid-19'a hazırlıksız yakalanmadı, hastane ve altyapı hazırlıklarını önceden planlayabildi. Eksik kaldığımız yer test sayısı oldu, test sayısı daha yeni yeni olması gereken sayılara çıktı. Bu nedenle hasta sayısını ilk 2 hafta yeterince hızlı tespit edip aksiyon almakta geri kalındı. Bu tablo tüm ülkelerde böyle oldu. Türkiye'deki hasta olan ve ölen hasta sayıları diğer ülkelerle benzer artış gösteriyor. Şu an yapılan her şey, atılan tüm adımlar yerinde. Uluslararası uçuşların durdurulması, okulların erken tatil edilmesi, etkinliklerin iptal edilmesi, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve daha sonra 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı enfeksiyonun yayılmasını önlemede önemli adımlar. Sosyal mesafeye uyum bu hastalığın bulaşmasını önlemede en önemli adım."
Prof. Dr. Yılmaz, gönüllü karantina ve sosyal mesafeye uyulması halinde hastalığın yayılmasının önüne geçilebileceğini, kurallara uyulmaması durumunda ise vaka sayılarında artış olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel
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