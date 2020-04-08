Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin’de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı bir yandan aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, bilim insanlarının bir diğer umudu da iyileşen hastaların kanından üretilen antikor plazma yöntemi. Çin'de yapılan bir araştırma ise, plazma yönteminin koronavirüs tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Bu yöntemle tedavi edilen 10 hasta kısa sürede iyileşme aşamasına geçti.

TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKE PLAZMA TEDAVİSİ GİRİŞİMLERİNİ BAŞLATTI

Koronavirüste aşı çalışmaları devam ederken bilim insanları iyileşen hastaların kanını tedavi için kullanmayı amaçlıyor.

Türkiye dahil dünyada birçok ülke koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığı atlatan kişilerin kanlarından alınan plazmalarla tedavi girişimlerini başlatmış durumda.

PLAZMA TEDAVİSİ GÖREN 10 HASTA İYİLEŞME AŞAMASINA GEÇTİ

Çin'de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları plazma tedavisine ilişkin umut verici bulgular ortaya koydu. PNAS dergisinde yayımlanan pilot çalışmanın makalesinde Çin'de plazmayla tedavi edilen 10 hastanın iyileşme aşamasına geçtiği vurgulandı.

Makalenin bulgularına göre tek doz antikor tedavisi uygulanan hastalarda semtomların görülme süresi azaldı, oksijen seviyeleri arttı ve enfeksiyondan arınma süreleri de hızlandı.

OKSİJEN SEVİYESİ YÜZDE 90'IN ÜSTÜNE ÇIKTI

Çalışmaya konu olan katılımcılardan 46 yaşındaki bir erkek hastanın ateş, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kanındaki oksijen seviyesi yüzde 80'lere kadar düşen hastaya 11. günde plazma tedavisi uygulandığı ve iki gün sonra hastanın oksijen seviyesinin yüzde 90'ın üstüne çıktığı gözlemlendi.

12. GÜNDE YAPILAN TEST NEGATİF ÇIKTI

Normal şartlar altında kandaki oksijen seviyesinin yüzde 95 - 100 arasında olması gerekiyor. Hastanın üç gün içerisinde solunum cihazına ihtiyaç duymayacak seviyeye geldiği belirtildi.

Dikkat çeken bir diğer sonuca göre hastaya 12. günde yapılan koronavirüs testi negatif sonuç verdi.

AKCİĞERLERDE TEMİZLENME GÖRÜLDÜ

Yine 49 yaşındaki bir kadın hastaya yoğun bakımdaki 10. gününde antikor tedavisi uygulandı. İki gün sonra hastanın vücudunun koronavirüsten arındığı ve röntgen sonuçlarının akciğerlerde temizlenme gösterdiği not edildi.

Araştırmaya konu olan 10 hastanın da aynı hastanenin acil servine başvurduğu ve daha sonra yoğun bakıma alındığı belirtildi. Aynı şekilde aynı hastanede kalan ikinci bir 10'lu grup oluşturuldu. Kontrol grubu olarak nitelendirilen bu hastalara plazma tedavisi uygulanmadı.

Yaş ve cinsiyet bakımından benzerliğin sağlandığı belirtilirken plazma tedavisi uygulanmayan 10 hastadan üçünün öldüğü belirtildi.

Plazma tedavisi gören hastalarda ise can kaybı görülmedi. Ancak bir hastanın suratına kızarıklık meydana geldi. Araştırmanın yürütücüsü doktor Kai Duan bu öncü sonuçların daha güvenilir sonuçlar vermesi için geniş gruplar üzerinde yapılan çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE PLAZMA TEDAVİSİ UYGULAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışını, hastalığı yenen Dr. Kürşat Demir yaptı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, tedavi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını söyledi.

DÜNYA GENELİNDE 83 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 83 bin 664 insan hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 455 bini aştı.