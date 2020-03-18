Koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılırken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor. Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler
18.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:42
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla artarken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor.
Virüse yakalananların ve ölü sayısının artması üzerine alınan önlemler de giderek sertleşiyor.
Virüse yakalananların ve ölü sayısının artması üzerine alınan önlemler de giderek sertleşiyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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