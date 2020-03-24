Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50’sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı

Çin'de 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, vaka ve ölü sayısı da günbegün artıyor. Habermetre verilerine göre; toplam vaka sayısı 382 bin 366'ya ulaşırken toplam can kaybı 16 bin 568'e yükseldi. Öte yandan İtalya ve İspanya'daki ölümler, dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sini geçti.

EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA

Ölümcül koronavirüsün en fazla etkilediği ülke İtalya oldu. Toplamda 63 bin 927 vakanın görüldüğü ülkede, 6 bin 77 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 204 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken; 7 bini aşkın insan ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

VİRÜS, ANA KAYNAĞINDA ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Koronavirüs Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkmasına rağmen, son günlerde Çin'de vaka ve ölü sayısında büyük düşüş yaşanıyor. Toplamda 81 bin 171 vakanın bulunduğu ülkede, 3 bin 277 kişi hayatını kaybederken son 4 gün içerisinde sadece 7 ölüm gerçekleşti. Öte yandan 73 bin kişinin de iyileşerek sağlığına kavuşması dikkat çeken husus oldu.

İSPANYA SALGININ ESİRİ OLDU

İtalya'dan sonra salgından en fazla etkilenen ülke konumunda ise İspanya bulunuyor. Vaka ve ölü sayısında her gün büyük artış yaşanan ülkede, toplamda 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 65 bini aşkın insan ise virüsle enfekte olmuş durumda.

KOMŞUDA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Türkiye'nin sınır komşusu olan İran'da koronavirüs salgını sebebiyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. 1812 kişinin hayatını kaybettiği komşuda, bugün 6 yaşındaki bir çocuğun virüse yenik düştüğü açıklandı. Böylelikle İran'da ikinci kez salgın sebebiyle çocuk ölümü gerçekleşmiş oldu. Komşuda toplam vaka sayısının ise 23 bini aştığı aktarıldı.

ÜLKEMİZDE BİN 529 VAKA, 37 ÖLÜM

Yaklaşık 2 hafta önce virüsün sıçradığı ülkemizde de ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, vaka sayısının bin 529'a hayatını kaybedenlerin sayısının ise 37'ye yükseldiğini açıkladı. Ülkede alınan tedbirler had safhaya çıkarılırken, Çin'den 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi getirildi.

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