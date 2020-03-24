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Koronavirüste yeni belirti 'koku alma hissinin kaybolması' mı?

İngiliz doktorlardan oluşan bir uzman ekip anosmi yani koku alma hissinin kaybolmasının koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini ve bunun birçok ülkede mevcut hastalarda halihazırda görüldüğüne dikkat çekti.

24.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:47
Koronavirüste yeni belirti 'koku alma hissinin kaybolması' mı?
2020 yılına koronavirüs (Covid-19) ile başlayan dünya, salgını henüz kontrol altına alabilmiş değil. Birçok ülke yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürürken virüs henüz tam olarak tüm etkileriyle birlikte tanınmış değil.

Covid-19 hastalığına neden olan virüsün başlıca belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

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