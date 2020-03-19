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Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil

Koronavirüs salgınında bugüne kadar yaygın olan düşüncenin aksine Avrupa ve ABD'den gelen yeni veriler gençlerin sanılan kadar dayanıklı olmadığını ortaya koydu.

19.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:53

Avrupa ve ABD'den gelen yeni veriler, genç yetişkinlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sanıldığı kadar dayanıklı olmadığını ortaya koydu.

İTALYA'DA VİRÜSTEN ETKİLENENLERİN DÖRTTE BİRİ 19-50 YAŞ ARASINDA

Bloomberg 'in internet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketine dayandırdığı haberinde, Avrupa'da yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya 'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğu belirtildi.

ABD'DE 705 HASTA 20-44 YAŞ ARASINDA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar yeni tip koronavirüs vakası arasında 705'inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20'sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4'ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Öte yandan genç yetişkinlerde, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının çok az olduğuna işaret edildi.

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NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin'den gelen ilk veriler doğrultusunda, yaşlı ve diğer sağlık sorunları olan kişilerin, Kovid-19'a karşı en savunmasız grup olduğu, genç yetişkinlerde virüsün bu etkiyi yaratmadığı açıklanmıştı.

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil

Kaynak: AA

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Yeni tip Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Bloomberg, İtalya, Avrupa, Sağlık, Dünya, Güncel

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