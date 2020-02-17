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Koronavirüsteki düşüş eğilimi tersine döndü, bir günde 105 kişi öldü

Covid-19 yani koronavirus vakalarında son günlerde görülen düşüş eğilimi tersine döndü. Virüsün yayıldığı Çin'in Hubei eyaletinde tespit edilen vaka sayısında yeniden artış yaşandığı ve 105 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

17.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:04Koronavirüsteki düşüş eğilimi tersine döndü, bir günde 105 kişi öldü
Covid-19 yani koronavirus vakalarında son günlerde görülen düşüş eğilimi tersine döndü. Virüsün yayıldığı Çin'in eyaletinde tespit edilen vaka sayısında yeniden artış yaşandığı ve 105 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Virüsün yol açtığı hastalıklar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı bin 800'e yaklaştı.

Covid-19 yani koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin'in Hubei eyaletindeki yetkililer son üç gündür düşüş eğilimine giren yeni vakalarda düne göre yeniden yüzde 5 oranında bir artış yaşandığını bildirdi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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