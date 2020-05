Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu

Kaynak: DHA

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştuABD, (DHA) - ABD'de yaşayan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53) koronavirüse yakalandı. Tam 11 gün komada kaldı, artık umutlar tükenmişti ki hayata tutundu. Ertek, mucizevi hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.ABD'nin New York şehrinde emlakçı olan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53), koronavirüsün ilk etkisini gösterdiği günlerde, bu kalabalık şehrin virüsü kaldıramayacağını düşünerek Orlando'ya gitti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs orada da peşini bırakmadı ve bir hafta sonra virüse yakalandığını anladı. Kalbinde stent vardı, tansiyon hastasıydı, fazla kiloluydu ve doktorların pek ümidi yoktu. Bir mucizeyle hayata dönen Ertek, yaşadığı mucizevi hikayesini DHA'ya anlattı.TRUMP UMURSAMAZ DAVRANDIErtek 'Koronavirüsü yaşamış hatta doktorların değimiyle ölümden dönmüş bir hasta olarak bazı önlemleri ve başımdan geçenleri aktarmak istiyorum. Uzun süredir ABD'de yaşıyorum. Bu süre esnasında şubat ayından itibaren özellikle işin ciddi olacağı belliydi. Trump bile ABD'nin Başkanı olmasına rağmen önlem almadı. İnkar etmesi nedeniyle birçok kişi önlem almadı ve haliyle ölümlerin neden olmasına sebeb oldu.' açıklamasını yaptı.NEW YORK'TA VAKA SAYISI ARTINCA EYALETTEN AYRILDINew York'tan ayrıldığını belirten Derin Dora Ertek 'Şubat ayının sonlarında Maryland eyaletinden New York'a geçtim. New York'a geldiğimde mart ayının başıydı ve ölümler başlamıştı. Nefes almak için ventilatörlerin çok azalması ve hastanelerin git gide dolduğu haber leri çıkınca New York'ta durmak istemedim. Böyle bir pandemiyi New York'un kaldırması kesinlikle söz konusu değildi. Çok sıkışık bir yer olan New York için birbirine yayma oranı çok yüksekti. Ben de kendimce kaçmak maksatlı Florida'nın Orlando şehrine geldim. Çok eskiden tanıdığım bir askerlik arkadaşım vardı o ve hanımı beni evlerine davet ettiler sağ olsunlar 4 gün onlarda kaldım.' ifadelerini kullandı.'SADECE ÖKSÜRÜK VARDI'Hastalığın semptomlarını göstermeyen ABD'deki Türk 'Orlando'dayken 5. gün çok ciddi bir öksürük başladı. Herkese şunu belirtmek istiyorum eğer semptom gösteriyorsanız, belirtilerin birisi bile varsa hiç durmayın bir şekilde doktorlarla bağlantıya geçin ya da sağlık kurumlarıyla irtibata geçin. Bunlar sadece koronavirüs için olması gerekmiyor. En büyük etkenlerden bir tanesi koku ve tat alma duygularınızı yitirmeniz, ateşinizin çıkması ve boğazınız çok ağrıyor. Bunlardan bende hiç birisi yoktu. Sadece öksürük var. Ateşim bile yokken çok ciddi şekilde öksürüğe başladım. Beni uyutmuyordu.' dedi11 GÜN KOMADA KALDIZorlu mücadelesini DHA'ya aktaran Ertek 'Semptomları gördükten sonra evinde kaldığım arkadaşım beni kliniğe götürdü ve oradan sonrasını hatırlamıyorum. Aşağı yukarı 11 gün yoğun bakımda, komada kaldım. Vücudum tedaviye yanıt vermemiş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım hastaneye nasıl gittiğim ve nasıl çıktığım. Benden bol miktarda kan alındı ve bol miktarda plazma verildiğini duydum. Yaşam devam ediyordu ve hastanede toplam 35 gün kaldım, 10 gün de rehabilitasyon merkezindeydim.' ifadelerini kullandı.'TEMİZLİĞİNİZE ÇOK DİKKAT EDİN'ABD'deki Türk 'Uzun bir süreç geçirdim. Şu an için rahatlıkla söyleyebilirim ki ufak bir hatanın, dikkat etmezseniz kesinlikle dışarıda olan ve ölümcül sizi bekleyen bir hastalık. 186 ülkeye yayılmış ve size geçmemesi için bir neden yok. Bundan ancak korunabilecek ve sağlam olarak çıkabilecek kişiler yine bizleriz. Yenmeye çalışırsak başarılı oluruz.' sözleriyle herkesi uyardı.SITMA İLACI VERİLDİKendisine Orlando'daki Türk doktorun çok fazla yardım ettiğini bahsetti ve 'Orlando'da bana çok yardım eden Nezih Coşkuncan diye bir Türk doktorumuz vardır. Kendisi çok yardımcı oldu. Bana verilen sıtma ilacı olduğunu söylemek istiyorum. Başka antibiyotikler de verilmiş.?açıklamasını yaptı.'EVDE KALIN'Son olarak evde kalmanın önemini vurgulayan Derin Dora Ertek 'Ülkemiz çok dikkat etmeli. Facebook, Whatsapp'tan çıkan her bilgiye inanmayın. Türklere bir şey olmaz, Kan Grubu A, B bunlara inanmayınız. Birbirimize saygı gösterir ve birbirimize destek olabilirsek hastalığı yeneriz. Dışarıda insan varsa siz de dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Alışveriş merkezleri açıldı diye kuyrukta beklemeyin. Maskeyi takmak çok önemli çünkü belli bir süre havada kalıyor. Bana spor salonundan geçtiğine inanıyorum. Maske yoktu fakat eldiven vardı. Eldiven takmak çok önemli.' çağrısında bulundu