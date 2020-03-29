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Koronavirüsten can kaybı 131'e çıktı

SAĞLIK Bakanlığı'nın sitesinde yer alan son verilere göre; bugün yapılan 9 bin 982 kornavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı.

29.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:32
Koronavirüsten can kaybı 131'e çıktı

SAĞLIK Bakanlığı'nın sitesinde yer alan son verilere göre; bugün yapılan 9 bin 982 kornavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı. Türkiye 'deki toplam vaka sayısı 9 bin 217 olurken, toplam vefat sayısı da 131 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; bugün yapılan 9 bin 982 kornavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı. Koronavirüsten bugün 23 kişi vefat etti. Tabloda, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 105 olarak açıklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüsten can kaybı 131'e çıktı - Haberler
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