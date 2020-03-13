Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından alışveriş merkezlerinin boşalmasını fırsat bilen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, ailesiyle birlikte lüks markalardan 300 bin liralık alışveriş yaptı.
13.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:38
Giyim tarzına önem veren ve bunun için her türlü harcamayı yapan Kasımpaşa 'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, önceki gün eşi ve kızıyla Sarıyer'deki bir alışveriş merkezine gitti. Markalar Sokağı'na giden futbolcu, tüm lüks markalara giderek kıyafet satın aldı.
ALIŞVERİŞTE BİR EV PARASI HARCADI
Alışveriş merkezinde eşiyle el ele gezen Quaresma, ilk önce ailesiyle yemek yedi. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi dünyaca ünlü ultra lüks markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu, neredeyse bir ev parası harcadı. Futbolcunun 300 bin TL değerinde alışveriş yaptığı ileri sürüldü. Futbolcu, ailesiyle gezerken yanına gelen hayranlarını da kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.
Haberin Videosu :Yeni tip koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Etiketler : Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Magazin, Spor
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