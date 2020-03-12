Menü
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber - Haberler

Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber

Koronavirüs salgınıyla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik.

12.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:16
Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
Dünyanın konuştuğu koronavirüsün yarattığı korkunun hastalığın kendinden daha hızlı yayıldığı kuşkusuz. Ana haber bültenlerinden internetteki haber sitelerine ve sosyal medyaya kadar ağırlıklı olarak bahsedilen konu oldu Covid-19.

Salgınla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik Açıklaması
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Euronews, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Son dakika: Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi