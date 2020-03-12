Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
Koronavirüs salgınıyla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik.
12.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:16
Dünyanın konuştuğu koronavirüsün yarattığı korkunun hastalığın kendinden daha hızlı yayıldığı kuşkusuz. Ana haber bültenlerinden internetteki haber sitelerine ve sosyal medyaya kadar ağırlıklı olarak bahsedilen konu oldu Covid-19.
Salgınla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik Açıklaması
Salgınla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik Açıklaması
Kaynak: Euronews.com
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