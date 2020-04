Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye, toplam vaka sayısının ise 15 bin 679'a yükseldiğini açıkladı. Bakanın açıklamaları sonrası illere göre koroanvirüs ölüm sayıları ve illere göre koronavirüs vaka ayıları da belli odu. İşte il il koronavirüs vaka ve ölüm sayıları!

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN DOLAYI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

1 Nisan itibariyle ölüm sayısı: 277

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN İYİLEŞEN SAYISI KAÇ?

1 Nisan itibariyle iyileşen sayısı: 333

TÜRKİYE'DE TOPLAM KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

1 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı: 15.679

HANGİ İLDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Bakan Koca, ülkemizin tüm illerinde koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Koca, en ok vaka görül en 10 ilin istatistiklerini de paylaştı. İşte en çok koronavirüs vakası görülen 10 ilimiz:

İstanbul : 8.852

İzmir : 853

Ankara : 712

Konya : 584

Kocaeli : 410

Isparta : 268

Sakarya : 207

Adana : 197

Bursa : 135

Samsun : 112

İLLERE GÖRE HAYATINI KAYBEDEN SAYILARI

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu, 342 ilde ise can kaybı olmadığını ifade etti. Can kaybının ağırlıklı olarak gerçekleştiği il olarak İstanbul'u belirtti. En çok vefat sayısı olan illeri ise şu şekilde ifade etti:

İstanbul : 117

İzmir : 18

Kocaeli : 8

Ankara : 7

Konya : 7

Zonguldak : 5

Trabzon : 5

Balıkesir : 5

Adana : 3

Sakarya : 3