Koronavirüsten dolayı İtalya'ya dönmeyen Cristiano Ronaldo annesinin evinde kaldı
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından, ziyaret için gittiği Madeira Adası'ndaki annesinin evinde kalarak, İtalya'ya dönmedi.
12.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:00
İtalya 'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından, ziyaret için gittiği Madeira Adası'ndaki annesinin evinde kalarak, İtalya'ya dönmedi.
Juventus'un 8 Mart'ta oynadığı ve İnter'i 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından annesini ziyaret için Portekiz'in güney batısındaki Madeira Adası'na gittiği belirtilen Ronaldo, koronavirüsten dolayı annesinin evinde kaldı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Juventus Kulübü, "Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri beklediği Madeira'da kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Portekiz hükümetinin koronavirüse önlem için aldığı İtalya'ya uçuşların durdurulması kararından dolayı Torino'ya dönmek için özel izin almaya çalışan Ronaldo'nun, takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs saptandığı haberini aldıktan sonra birkaç gün daha Madeira'da kalması bekleniyor.
Juventus'un 8 Mart'ta oynadığı ve İnter'i 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından annesini ziyaret için Portekiz'in güney batısındaki Madeira Adası'na gittiği belirtilen Ronaldo, koronavirüsten dolayı annesinin evinde kaldı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Juventus Kulübü, "Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri beklediği Madeira'da kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Portekiz hükümetinin koronavirüse önlem için aldığı İtalya'ya uçuşların durdurulması kararından dolayı Torino'ya dönmek için özel izin almaya çalışan Ronaldo'nun, takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs saptandığı haberini aldıktan sonra birkaç gün daha Madeira'da kalması bekleniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Cristiano Ronaldo, Juventus, İtalya, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Spor
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor