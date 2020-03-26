Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin en genç koronavirüsü kurbanı 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri, 24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal, sosyal medya hesabından yayınladı.

ANNESİNE SESLENMİŞ

Görüntülerle birlikte Topal; yeğeni Dilek için, "Prensesin yoğun bakımdaki son haliydi" ifadelerini kullandı. Dilek'e ait son görüntülerde, annesine seslendiği ve "Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum sizi" dediği duyuldu.

AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hasta hizmetleri görevlisi olarak çalışırken hastalanan ve hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın cenazesi memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünde toprağa verildi.

Dilek Tahtalı

"KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Geçtiğimiz gün Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan Ramis Topal, 33 yaşında olan yeğeninin küçük yaşlardan itibaren kanser tedavisi gördüğünü söylemişti. Hastalık belirtilerinin ilk olarak 10 Mart akşamı grip olarak kendini belli ettiğini ifade eden CHP'li eski vekil, yeğeni Tahtalı'nın ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittiğini oradan Samatya'daki İstanbul Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Ramis Topal, kendi çabalarıyla yeğenini Türkiye Hastanesi'ne sevk ettiklerini geçtiğimiz pazartesi günü ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapıldığını ve bu hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

ÖLÜM RAPORUNDA "BULAŞICI HASTALIK" YAZIYOR

Öte yandan Gerçek Gündem'in yayınladığı ölüm raporunda ise Dilek Tahtalı'nın hayatını kaybetme nedeni olarak "bulaşıcı hastalık" yazdığı tanı olarak da "COVID-16 AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ" yazdığı görüldü.