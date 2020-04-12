Koronavirüsten hayatını kaybeden üniversiteli genç toprağa verildi
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
12.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:44
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya , koronavirüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
Malatyalı olduğu öğrenilen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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