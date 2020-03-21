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Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsü sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceğini bildirdi.

21.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:50
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek
TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsü sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye 'ye getirilebileceğini bildirdi.
Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında Kovid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirebilecek." ifadelerine yer verdi.
Sırakaya, Kovid-19 kaynaklı cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onay ve Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürünün bu konuda yeterli olacağını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Politika

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