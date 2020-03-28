Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu

TÜRKİYE'de koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi altındaki 16 kişi daha bugün hayatını kaybetti, ölü sayısı 108'e yükseldi.

28.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:01
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu

TÜRKİYE'de koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi altındaki 16 kişi daha bugün hayatını kaybetti, ölü sayısı 108'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, 'https://covid19.saglik.gov.tr' üzerinden paylaştı. Buna göre; bugün toplam 7 bin 641 test yapıldı, vaka sayısı 1704 oldu, 16 kişide hayatını kaybetti. Toplam test sayısı ise 55 bin 464 oldu. Toplamda ise, vaka sayısı 7 bin 402,  hayatını kaybeden sayısı 108, yoğun bakım hasta sayısı 445, entübe hasta sayısı ise 309 oldu. Ayrıca görselde toplam iyileşen hasta sayısı 70 olarak belirtildi.Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun, her akşam yenilenen verilerle bu linkte paylaşılacağını duyurdu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon’da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:28: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya açıklaması - Haber 20:28: Manisa'da toplu ulaşıma kısıtlama - Haber 20:28: Türkiye'den Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğine kutlama - Haber 20:27: Kaçak avlanan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 20:27: İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim - Haber 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber