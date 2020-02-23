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Koronavirüsten İtalya Serie A da etkilendi

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, Çin'in yanı sıra diğer dünya ülkelerini de etkilemeye devam ediyor.

23.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:12Koronavirüsten İtalya Serie A da etkilendi

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, Çin'in yanı sıra diğer dünya ülkelerini de etkilemeye devam ediyor. 'da ise futbolu olumsuz etkileyen virüs sebebiyle Serie A'da oynanacak 3 karşılaşma ertelendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767'ye yükselirken; 23 bin 196 kişi de tedavi edildi. Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1105 arttı. Yaşanan gelişmelerin ardından İtalya'da futbolu olumsuz etkileyen virüs sebebiyle Lombardiya ve Veneto bölgelerinde; Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo arasında oynanacak maçların ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Öte yandan İtalya'da şu ana kadar 42 amatör maçın haricinde Serie C'de Piacenza-Sambenedettese arasındaki mücadele de ertelenmişti.


- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya Serie A, İtalya, Wuhan, Spor

Kaynak: DHA

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