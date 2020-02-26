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Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı

İran'dan gelip Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın içerisinde yer alan Seyyid Sarak isimli vatandaş, Halk TV ekranlarına bağlanarak son durum hakkında bilgi verdi.

26.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:21

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, dün koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçağın iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat, Sağlık Bakanlığı ekiplerince ön muayeneye tabi tutuldu. Muayeneleri tamamlanan vatandaşlar, karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevk edildi.

"BURADA HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM"

Numuneleri alınan yolcularla ilgili detaylı tahliller yapılırken karantinaya alınan yolculardan Seyyid Sarak isimli vatandaş, Halk TV ekranlarına bağlanarak son durum hakkında bilgi verdi. Uçağın içerisinde doktorların kendisini kontrol ettiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten vatandaş, "Şu an kaldığımız hastanenin durumu pek iyi değil. Burada hasta olmaktan korkuyorum. Sağlık ekiplerinin bizimle selfie yapması da rahatsızlık vericiydi" ifadelerini kullandı.

"YORUMLAR BİZLERİ RENCİDE EDİYOR"

Sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlara da değinen Sarak, "Herkesin bir ailesi var. Bu şekilde yapılan yorumlar bizleri rencide ediyor" dedi.

KARANTİNADAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan İran'dan gelen uçakta Kovid-19 şüphesi bulunması sebebiyle Ankara'da bulunan ve 142 kişinin karantina altına alındığı hastane görüntülendi.

Yolcuların 4'ünde öksürük, 2'sinde boğaz ağrısı şikayeti bulunurken, diğerlerinde hastalık belirtisi olmadığı ifade edildi.

İşte karantinadaki hastaneden gelen görüntüler:

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Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandıKoronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı

Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı

Esenboğa Havalimanı, TV, Güncel


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