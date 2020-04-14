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Koronavirüsten komaya giren ABD'li kadın yoğun bakımda doğurdu

Dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de Angela Primachenko (27) adlı hamile kadın, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından bilinçli olarak komaya sokuldu.

14.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:06
Koronavirüsten komaya giren ABD'li kadın yoğun bakımda doğurdu

Dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de Angela Primachenko (27) adlı hamile kadın, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından bilinçli olarak komaya sokuldu. Primachenko,  komadan çıktıktan 16 gün sonra doğum yaptı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etlkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Washington eyaletindeki Vancouver kentinde yaşayan Angela Primachenko, koronavirüs semptomları göstermeye başlayınca test yaptırmaya karar verdi. Test sonucu pozitif çıkan 33 haftalık hamile olan Primachenko, 22 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Primachenko, ventilatöre bağlanırken; doktorlar hamile kadının bebeğini de korumak için bilinçli şekilde Primachenko'yu komaya sokmaya karar verdi.

'UYANDIĞIMDA KARNIM YOKTU'

Bebeği korumak için bilinçli olarak komaya sokulan Primachenko, 6 Nisan'da doğum yaparak, geçtiğimiz hafta taburcu edildi. Yerel medyaya açıklama yapan Primachenko, "Kimse bu kadar kötü duruma düşeceğimi düşünmemişti. Ben de bebeğimi doğuracağımı düşünmemiştim. İlaçlardan sonra uyandığımda ve karnım yoktu. Akıl almazdı. Bu bir mucize" dedi.

BEBEĞİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Primachenko'nun hastaneden taburcu olana dek bebeğini görüntülü arama yoluyla görebildiği belirtildi. Ayrıca, yeni doğan bebek, Primachenko'nun 11 aylık diğer bebeği ve eşinin testlerinin negatif çıktığı aktarıldı. ABD medyasına konuşan Primachenko, "Umut var. En zor günlerde ve en zor zamanlarda bile umut var. Tanrıya, insanlara ve topluma güvenin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
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