Dünyanın yaklaşık tamamına yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs büyük endişeye ve korkuya neden oldu. Onbinlerce kişinin enfekte olması ve sayının her geçen gün artması coronavirüse karşı duyulan endişenin artmasına neden oldu. Peki, Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? Coronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsle nasıl mücadele edilir?

CORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NASIL ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Koronavirüsten korunmak için en temel tedbir temel hijyen kurallarına uyulmasıdır. Bunların en önemlisi ise ellerin sabunlu su ile yıkamaktır. Bu kurala dikkat edildiğinde koronavirtüsün yayılma hızı yavaşlayacak, verdiği zarar azalacaktır. Koronavirüse karşı yapılması gerekenler:

Corona virüs şüphesi olan kişilere yaklaşmama, gereksiz temastan kaçınılmalıdır.

Kapalı alanlarda çok sayıda kişi ile bir arada bulunacak kişilerin maske takmaları, olası hasta ile karşılaşma açısından anlamlı olabilir.

Öksürükken ve hapşırıken ağız kol ile kapatılmalıdır.

Yüzeylerden bulaşmanın önemi daha çok anlaşıldığı için evinden dışarı çıkan herkesin ortak alanlarda yüzeylere dokunduktan sonra yüz, göz ve ağızlarına dokunmamaya özen göstermeleri çok önemlidir.

Koronavirüs risk grubunda olan kişilerin zatürre aşısı olması önerilir.

Dışarda zaman geçiren herkesin sık sık ellerini yıkamaları, su ve lavaboya ulaşamama durumunda alkol ile (en kolay bulunan % 60'lık kolonya) el dezenfeksiyonu yapmaları, hasta kişilerle karşılaştıkları zaman daha çok ellerini yıkamaları koruyucudur.

Ilık su ile boğaz gargarası yapılması ve bol ılık sıvı tüketilmesi virüsün yerleşmesini engelleyebilir.

Seyahat edilecek ülke/bölge coronavirüs riski yönünden araştırılmalıdır. CDC ya da WHO bu konuda kaynak olarak kullanılmalıdır.

İyi beslenme, açık havada bulunma, kapalı alanların havalandırılması, egzersiz, uyku düzenine dikkat edilmesi genel sağlığın artması ve virüsün yerleşmesinin azalmasına etki eder.

Dar alanda bulunmayı arttırdığı için mümkün olduğunca asansör yerine merdiven kullanımı daha güvenlidir.

Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.

Küçük çocuklara hijyen kurallarını sürekli hatırlatın, ellerini yıkamasını sağlayın.

Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.

Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.

Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerinizi yıkayın.

Hasta hayvanlarla temastan kaçının.

Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.

Hastalık belirtileri başladığı zaman mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak giderken de maske takmak çok önemlidir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN KORONAVİRÜSTEN KORUNMA ÖNERİLERİ

• Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın,

• El hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın,

• Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın,

• Enfekte olduysanız eğer, mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının; kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın,

• Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin,

• Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin,

• Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN YAPILAN UYARILAR